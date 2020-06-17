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Vali Karaloğlu’ndan ATB’ye veda ziyareti

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 10:56 | Son Güncelleme

Diyabakır Valiliği’ne atanan Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsası’na veda ziyaretinde bulundu.

Diyabakır Valiliği’ne atanan Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsası’na veda ziyaretinde bulundu. Antalya’nın dinamiklerinin uyum içerisinde olduğunu kaydeden Karaloğlu, Ali Çandır ve Borsa yönetimine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ile Cüneyt Doğan tarafından karşılanan Karaloğlu, 4 yıl hizmet ettiği Antalya’da kurumlar arası işbirliğine inanarak çalıştığını söyledi. Çandır, Münir Karaloğlu’na kente hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Görev süresi boyunca Karaloğlu’nun birçok krizle karşılaştığını belirten Çandır, “Bu krizleri en iyi şekilde yönettiniz. En son yaşanan pandemi sürecinde aldığınız önlemler ve yaptığınız çalışmalar kentin sağlığı için çok önemliydi” dedi.
Çandır, ziyaretin anısına Karaloğlu’na hediye takdim ederken, Borsa’nın çalışmalarına desteği ve Antalya’ya kattığı değer nedeniyle teşekkür etti. Ali Çandır, Karaloğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

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