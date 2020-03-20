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Vali Karaloğlu’ndan kamu personeline kemer talimatı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait görev ve servis araçlarında emniyet kemeri ve motosikletlerde kask takılması konusunda ihmal yapılmaması talimatını verdi.Vali Karaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, emniyet kemeri ve kask takmayan kamu personeli hakkında idari yaptırım kararı ve disiplin işlemi uygulanacağını bildirdi.İlgili yazıda kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan araçların, karışabileceği trafik kazalarında, yaralanma ve ölüm riskini azaltmak amacıyla hizmet, görev ve servis araçlarında, sürücü ve yolcu konumunda bulunan tüm personelin emniyet kemeri takmaları gerektiğini belirtti.Zırhlı araçlara kask talimatıKolluk birimleri tarafından kullanılan özellikle tavan yüksekliği düşük zırhlı ve zırhlandırılmış panzer, shortland, akrep, kobra, toma, ejder, kirpi gibi araçlarda da tüm personelin emniyet kemerinin yanında koruyucu başlıklarını (kask) takması gerektiğine vurgu yaptı.

Vali Karaloğlu’ndan kamu personeline kemer talimatı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait görev ve servis araçlarında emniyet kemeri ve motosikletlerde kask takılması konusunda ihmal yapılmaması talimatını verdi.
Vali Karaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, emniyet kemeri ve kask takmayan kamu personeli hakkında idari yaptırım kararı ve disiplin işlemi uygulanacağını bildirdi.
İlgili yazıda kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan araçların, karışabileceği trafik kazalarında, yaralanma ve ölüm riskini azaltmak amacıyla hizmet, görev ve servis araçlarında, sürücü ve yolcu konumunda bulunan tüm personelin emniyet kemeri takmaları gerektiğini belirtti.
Zırhlı araçlara kask talimatı
Kolluk birimleri tarafından kullanılan özellikle tavan yüksekliği düşük zırhlı ve zırhlandırılmış panzer, shortland, akrep, kobra, toma, ejder, kirpi gibi araçlarda da tüm personelin emniyet kemerinin yanında koruyucu başlıklarını (kask) takması gerektiğine vurgu yaptı.

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