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Vali Karaömeroğlu: “Köylerimize iki kat daha fazla asfalt yapacağız”

19.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Türkeli ilçesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Türkeli ilçesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Muhtarlar ile bir araya gelen Karaömeroğlu, “Köylerimize iki kat daha fazla asfalt yapacağız” dedi.
İlk olarak Türkeli Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Erol Karaömeroğlu, Kaymakamlık girişinde Kaymakam V. İsmail Pendik, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Erol Karaömeroğlu, Kaymakam V. İsmail Pendik’ten ilçede devam eden yatırımlar, yapılan çalışmalar ve ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı. Çalışmalarında başarılar diledi. Türkeli’de esnaflarla selamlaşan ve bir süre sohbet eden Vali Erol Karaömeroğlu, esnaflara Kovid-19 salgını sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunarak hayırlı işler, bol kazançlar diledi. Vali Erol Karaömeroğlu, daha sonra Belediye Başkanı Veysel Şahin’i makamında ziyaret etti.

“Köylerimize iki kat daha fazla asfalt yapacağız”
Türkeli Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden Vali Erol Karaömeroğlu, muhtarlarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.
Vali Erol Karaömeroğlu, muhtarlarla tanışıp talep ve sorunlarını tek tek dinledikten sonra muhtarların yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin süreçlerin hızlandırılması ve çözüme kavuşturulması aşamasını bizzat takip edeceğini söyledi. Vali Karaömeroğlu, 2021 yılı asfalt programı kapsamında, tüm köylerin 2020 yılında asfaltlanan köy yollarına göre iki kat daha fazla asfalt yapımı için ödenek ayrılacağını belirterek, köy muhtarlarının bu yönde köy yollarındaki ihtiyaçlarını değerlendirerek, talepte bulunmalarını istedi.

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