Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in İzmir Valiliği’ne atanmasının ardından, düzenlediği yemekli toplantı ile Aydın’a veda etti. Konuşması sırasında duygulanan Vali Köşger, "Aydın’a doyamadım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi olarak görev yapmakta iken İzmir Valiliği’ne atanan Yavuz Selim Köşger Aydın protokolüne verdiği yemek ile Aydın’a veda etti. DSİ Sosyal Tesisleri’nde geniş katılımla düzenlenen yemekte duygusal anlar yaşandı. Yemekte ilk olarak konuşan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, “Vali beyin veda yemeğine katılmam ve konuşma yapmam hiç beklediğim bir şey değildi. Vali beyin bizi uğurlamasını beklerken biz kendisini uğurluyoruz. Her veda yeni bir başlangıç demektir. Ege’nin incisi güzel bir ile gitmesi hem de yakınımıza atanması hoş oldu. Kendisi Aydın’a kalıcı, unutulmayacak eserler bıraktı” dedi.

Milletvekilleri Adnan Menderes Müzesi için teşekkür etti

Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Mustafa Savaş yaptıkları konuşmalarda Vali Köşger’e Aydın’a kazandırdığı ve Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde yapımı süren Merhum Başvekil Adnan Menderes Müzesi başta olmak üzere bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

“Aydın işlendikçe değeri artan bir pırlanta”

2017 yılının Haziran ayında Aydın’da göreve başlayan Vali Yavuz Selim Köşger yaptığı veda konuşmasında, “3 yıl nasıl geçti fark etmedim. Sıkıntılı ortamlarda zaman zor geçiyor. Ancak ortam ve gönüller güzelse zaman Aydın’da geçirdiğimiz süre gibi hızlı şekilde akıp gidiyor. Aydın benim vali olarak görev yaptığım 3’üncü vilayet. Çalıştığımız yerlerle özdeşleşiyoruz. Buralarda kazandığımız dostluklar da hep baki. Aydın Türkiye’deki vilayetler arasında çok kıymetli bir yer. İşlendikçe değeri artacak bir pırlanta. Her gelen yöneticinin bu pırlantayı işleyerek çalışmaya devam etmesi lazım. Ben Aydın’a doyamadım” diye konuştu

Vali Köşger görev süresi boyunca daha kalkınmış Türkiye, değeri daha da artmış bir Aydın oluşturma doğrultusunda çalıştıklarını kaydederek konuşması şöyle sürdürdü; “Orkestra şefi olarak orkestrayı iyi yönetmeye, aradan da çatlak sesler çıkmaması için çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Aydınlıların fahri hemşehriliğini de onurla taşırım. Aydın’ın ciddi bir potansiyeli var. Allah Aydın’a verdikçe vermiş. 23 antik kenti, termali, turizmi, tarımı var. Bu güzel şehir sizlere emanet. Yol arkadaşlıkları için Aydın Valiliği’nin çalışanlarına, Aydın protokolüne, Aydın’da kazanmış olduğumuz dostlara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Nerede olursak olalım, bir dostunuz olarak kapım her zaman sizlere açık. Allah’a emanet olun.”

Vali Köşger’in konuşmasının ardından program plaket takdimleri ile son buldu.