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Vali Köşger, “Vatandaşlarımız tedirgin olmasın”

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 00:28 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada,”Hemşehrilerimiz tedirgin olmasın, her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız” açıklamasında bulundu.Vali Köşger sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak, “Bu gece saat 24.00 dan 12 Nisan Pazar saat 24.00 ‘a kadar Aydın ilinde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Vali Köşger, “Vatandaşlarımız tedirgin olmasın”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada,”Hemşehrilerimiz tedirgin olmasın, her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız” açıklamasında bulundu.
Vali Köşger sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak, “Bu gece saat 24.00 dan 12 Nisan Pazar saat 24.00 ‘a kadar Aydın ilinde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Valiliğimiz Vefa Sosyal Destek Grubu bu süre zarfında yine vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. Son bir haftada hemşehrilerimizin hizmetindeydik. Önümüzde uzun bir 48 saat var, hemşehrilerimiz tedirgin olmasınlar gene her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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