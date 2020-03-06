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Vali Köşger’in 08 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 12:57 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Köşger mesajında, “Bugün dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisi olan "Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyoruz.

Vali Köşger’in 08 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Köşger mesajında, “Bugün dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisi olan "Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyoruz. Kadınların talep ve özlemlerini kararlılıkla dile getirdikleri, bugüne kadar bu yolda büyük mesafe aldıkları bir sürecin başlaması, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul görmesiyle hız kazanmıştır. Kadınların eşit haklar ve imkanlar elde etmek için uzun yıllar verdikleri mücadele sonucu, dünya kamuoyu, kadınların talepleri konusunda giderek daha duyarlı hale gelmiş, demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde de ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bugün kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda bir toplumun kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de temel ölçütlerinden sayılmaktadır. Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız.Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. Ülkemizde Osmanlının son döneminde modernleşme hamleleriyle başlayan kadın hareketleri Cumhuriyetle önemli bir ivme kazanmış, medeni kanunun kabulü ve 1934 yılında seçme seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlarımız bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Bu gün ise kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık Anayasal güvence altına alınmış durumdadır. Bu süreçte birçok kadınımız çabalarıyla ve başarılarıyla öncü ve örnek olmuştur. Günümüzde de Türk kadını hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. İlimizde de, kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Aydın Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
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Sabah
07:26
Öğle
13:25
İkindi
16:40
Akşam
19:14
Yatsı
20:29

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
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