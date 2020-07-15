YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Vali Masatlı: “15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu”

Vali Masatlı: “15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu”

AMASYA HABERLERİ  | 15.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu ve hainlere çiğnetmedi” dedi.15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla il yöneticileriyle birlikte ziyaret ettiği Garnizon Şehitliğinde şehitlerin mezarlarına çiçek bırakarak dua eden Vali Masatlı, “Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz’u her yıl olduğu gibi bundan sonra ki yıllarda da, hangi koşulda olursa olsun diri tutacağız, unutmayacağız ve gelecek nesillerimize bir kahramanlık destanı olarak en iyi şekilde anlatacağız” ifadelerini kullandı.Türk milletinin, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bildiğini, Malazgirt’te, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını anımsatan Vali Masatlı, “Günümüze geldiğimizde ise, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa, helikoptere kafa tutan ruh, aynı ruhtur.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “15 Temmuz gecesi milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu ve hainlere çiğnetmedi” dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla il yöneticileriyle birlikte ziyaret ettiği Garnizon Şehitliğinde şehitlerin mezarlarına çiçek bırakarak dua eden Vali Masatlı, “Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz’u her yıl olduğu gibi bundan sonra ki yıllarda da, hangi koşulda olursa olsun diri tutacağız, unutmayacağız ve gelecek nesillerimize bir kahramanlık destanı olarak en iyi şekilde anlatacağız” ifadelerini kullandı.
Türk milletinin, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bildiğini, Malazgirt’te, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını anımsatan Vali Masatlı, “Günümüze geldiğimizde ise, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa, helikoptere kafa tutan ruh, aynı ruhtur. Bu ruhu kutsal bilen milletimiz, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya bir kez daha meydan okumuştur. Bu duygu ve düşüncelerle FETÖ/PDY terör örgütü ve onun dış işbirlikçilerinin kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde devletinin, milletinin istiklali ve istikbali için canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyor, tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları da lanetliyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğüne zeval getirmesin. 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
PARTNER Hande'den tavan pozu Hande'den tavan pozu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Amasya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:12
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:14
Yatsı
21:58

Amasya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Yeşilova Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Gülşah Eczanesi
Merzifon
Derman Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Taşova’da 410 öğrenci LGS’ye girdi

Taşova’da 410 öğrenci LGS’ye girdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Atanamayınca Çikolatacı Açtı

Atanamayınca Çikolatacı Açtı

Ptt Çalışanı, Babasını Bile Dolandırmış (2)

Ptt Çalışanı, Babasını Bile Dolandırmış (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.