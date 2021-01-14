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Vali Masatlı: “Daha çok kadınımıza istihdam sağlayan yapılar oluşturmak istiyoruz”

14.01.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Vali Masatlı: “Daha çok kadınımıza istihdam sağlayan yapılar oluşturmak istiyoruz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Sayıca çok kooperatif açmaktansa üretim altyapısı ve hacmi yüksek, daha çok kadınımıza istihdam sağlayan yapılar oluşturmak istiyoruz” dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığındaki Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşmasında kadın kooperatiflerinin desteklenerek yenilerinin teşvik edilmesi yönünde alınan kararların değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Vali Masatlı, ilçe kaymakamları, kadın kooperatifleri ve diğer üretim kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya geldi.Kadın kooperatiflerinin ekonomi ve kadınların sosyal yaşamı için taşıdığı öneme vurgu yapan Masatlı, “Son yıllarda sayıları hızla artan kadın kooperatifleri hem ülke ekonomimize, hem de üretim ve istihdamımıza önemli katkılar sağlamaktadır.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Sayıca çok kooperatif açmaktansa üretim altyapısı ve hacmi yüksek, daha çok kadınımıza istihdam sağlayan yapılar oluşturmak istiyoruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığındaki Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşmasında kadın kooperatiflerinin desteklenerek yenilerinin teşvik edilmesi yönünde alınan kararların değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Vali Masatlı, ilçe kaymakamları, kadın kooperatifleri ve diğer üretim kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Kadın kooperatiflerinin ekonomi ve kadınların sosyal yaşamı için taşıdığı öneme vurgu yapan Masatlı, “Son yıllarda sayıları hızla artan kadın kooperatifleri hem ülke ekonomimize, hem de üretim ve istihdamımıza önemli katkılar sağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin de kadının çalışma ve iş hayatına tam entegrasyonuna yönelik vizyoner yaklaşımları bu faaliyetlerin artmasındaki en önemli sebeplerden biridir. Daima üretimi ve üreticiyi teşvik eden hükümetimiz bu alanda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile uygun altyapıyı da sağlamıştır” diye konuştu.
Amasya’nın kadın kooperatifçiliğinde nitelik ve üretim hacmi bakımından bölgede ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Mustafa Masatlı, “Bizler sayıca çok kooperatif açmaktansa, üretim altyapısı ve hacmi yüksek, daha çok kadınımıza istihdam sağlayan yapılar oluşturmak istiyoruz. Bu konuda Ticaret İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde diğer paydaş kurumlarımızın da katılımıyla her türlü desteği sunacağız” şeklinde konuştu.

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