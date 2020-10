Vali Masatlı, Gökhöyük Tarım İşletmesinde incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kenevir hasadına katıldı.

Vali Masatlı, kenevir hasadı ile ilgili yaptığı açıklamada, “29 Ekim 2016 tarihinde kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü hakkında çıkan yönetmelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin takdirleriyle ülkemizde kenevir yetiştirilecek 19 ilin arasında ilimizde bulunmaktadır. İlimizde 2019 yılında 110 dekar alanda kenevir yetiştirilirken, 2020 yılında yaklaşık 1470 dekar alana çıkarılmıştır. Bu yıl 470 dekar alanda Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde kenevir yetiştirilmektedir. Bugünde bereketli topraklarda Allah’ın izniyle kenevir hasatımızı gerçekleştiriyoruz. İlimiz gerçekten her yönüyle potansiyeli yüksek bir ildir. Tarım, turizm, sanayi ve eğitim potansiyeli açısından her yönüyle bölge açısından iyi bir konumdadır. Devletimiz her türlü tarım alanında çiftçilerimizi destekliyor. Bunun için gayret ediliyor. Tüm amacımız İlimizi bulunduğu konumdan daha ileri bir seviyeye getirmektir. Emek veren işçilerimizi tebrik ediyorum. Allah ürünlerini bereketli eylesin “ şeklinde konuştu.