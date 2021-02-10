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Vali Masatlı: “Üretimin ve sanayinin olmadığı bir yerde kalkınmadan söz edemeyiz”

10.02.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Vali Masatlı: “Üretimin ve sanayinin olmadığı bir yerde kalkınmadan söz edemeyiz”

Amasya’da organize sanayi bölgeleri üst kurul toplantısı yapıldı.

Amasya’da organize sanayi bölgeleri üst kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı, “Üretimin ve sanayinin olmadığı bir yerde kalkınmadan söz edemeyiz. Bu sebeple OSB’lerimizin altyapı ihtiyaçlarını gidermek önceliğimizdir” dedi.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sundukları OSB altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projelerin bu açıdan önemli olduğunu vurgulayan Vali Masatlı, “İlimizdeki OSB’lerin verimli bir şekilde çalışması Amasya ekonomisi ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
OSB’lerin faaliyetlerini gözden geçirerek ihtiyaç ve sorunlarının tespitinin gerekliliğine değinen Mustafa Masatlı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda sanayi alanında ilimiz için öngörülen hedefleri yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Taşova’da organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların da ele alındığı toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), AB Proje Ofisi yetkilileri ile ilde faaliyet gösteren OSB’lerin müdürleri yer aldı.

Vali Masatlı: “Üretimin ve sanayinin olmadığı bir yerde kalkınmadan söz edemeyiz”

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