Vali Memiş, Bakan Pakdemirli ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş, ”720 bin olan hayvan varlığımız bugün 850 bin rakamlarına ulaştı. Emsal illerde 10 bin 20 bin artış olurken, biz 130 binlik bir artış sağladık” dedi.

Vali Okay Memiş, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile VKS (Videokonferans) aracılığıyla bir toplantı yaptı.

Sağlık Eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Vali Memiş, Bakan Pakdemirli’ye tarımdan hayvancılığa birçok konu da yapılan çalışmaları aktardı.

“Anadolu’nun Zirvesi Erzurum’dan Ankara’ya selamlarımızı iletiyorum” diyerek sözlerine başlayan Vali Okay Memiş, kentin en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Vali Memiş, “Göreve başladığımızda kendimize hedefeler koyduk. Önceliğimiz büyük baş hayvan varlığını arttırmaktı. 2 yıl önce 720 bin olan hayvan varlığımız bugün 850 bin rakamlarına ulaştı. Emsal illerde artış 10 bin 20 bin olurken, biz 130 binlik bir artış sağladık. Bunu özellikle bakanlığımızın uygulamış olduğu politikalar ve valiliğimizin sizlerle birlikte yaptığı yem bitkisi tohumu desteği ile sağladık” dedi.