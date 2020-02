Vali Memiş, Hınıs ve Tekman muhtarlarıyla bir araya geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, Hınıs ve Tekman muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantı İlçe Milli Eğitim toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya katılan muhtarlar, ağırlıklı olarak Palandöken Tünelinin yapılmasında hem fikir olduklarını ayrıca köy yolları asfalt istediklerini belirttiler.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, “Aşırı fırtınalara rağmen gece gündüz demeden yol açma çalışmalarımız sürdü vatandaşlarımızı mağdur etmedik” dedi

Kaymakama Önder Çengel ise, “Bizler devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Her sıkıntılarını gidermek için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, İlçe Kaymakamı Önder Çengel, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.