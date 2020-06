Vali Memiş talimatı verdi

Kazım Karabekir Stadı’nın Güney Kale önünde kış mevsiminde buzlanma olmaması için Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne talimatı verdi. GSİM, zemindeki buzlanma sorunu güneş ışığı geçirgen özelliği olan çatı panel sistemiyle çözecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de adeta kronikleşen bu sorun için harekete geçti. Çalışma başlatan GSİM, güney kalenin yer aldığı çatı sistemini yeniliyor. GSİM, zemindeki buzlanma sorunu güneş ışığı geçirgen özelliği olan çatı panel sistemiyle çözecek.

2011 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları için inşa edilen ve stadın tüm tribünlerinin üstü kapatılan Kazım Karabekir Stadı’nın zemini de alttan ısıtma sistemine kavuşturulmuştu. Son yıllarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Saha Zemini kış mevsiminde de yeşil halde tutarak, Erzurumspor’un maçlarını oynamasını sağlamıştı. Özellikle alttan ısıtma sistemine rağmen, son yıllarda güney kale önünde oluşan buzlanma gerek GSİM personelini gerekse maçlarda mücadele eden futbolcuları zor durumda bırakıyordu. Vali Okay Memiş’in talimatlarıyla çalışma başlatan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu sorunu çözecek. Artık yeni sezonda kışın en soğuk günlerinde bile güney kale önündeki buzlanmanın önüne geçilmiş olacak.