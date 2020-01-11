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  4. Vali Meral’in köy ziyaretleri devam ediyor

Vali Meral’in köy ziyaretleri devam ediyor

KARAMAN HABERLERİ  | 11.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

Karaman Valisi Fahri Meral, Pınarbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Köylüler tarafından karşılanan Vali Meral, köy muhtarı Hanifi Kaplan’dan köyün mevcut genel durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı.

Vali Meral’in köy ziyaretleri devam ediyor

Karaman Valisi Fahri Meral, Pınarbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Köylüler tarafından karşılanan Vali Meral, köy muhtarı Hanifi Kaplan’dan köyün mevcut genel durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret ve incelemeleri sırasında bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Fahri Meral, kış şartlarının yaşandığı Karaman’da mevcut bütün köy yollarının açık kalması, eğitim-öğretimin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesinin yanında vatandaşların, günlük yaşamlarını rahat ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı il özel idaresinin araç ve ekipman yönüyle hazır bulundurulduğunu belirtti.
Vali Fahri Meral’in Pınarbaşı köyüne gerçekleştirdiği ziyarete İl Özel İdare Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı da eşlik etti.

Vali Meral’in köy ziyaretleri devam ediyor

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Merkez
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Ayranci
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Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
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