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Vali Mustafa Masatlı başkanlığında mart ayı kaymakamlar toplantısı yapıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 06.03.2020 13:08 | Son Güncelleme

Ardahan Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Mart ayı Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.Toplantıda kamu yatırımları, güvenlik, eğitim, sağlık, spor, sosyal hizmetler, iş sezonu hazırlıkları yanı sıra ülke ve ili ilgilendiren genel konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.Vali Mustafa Masatlı, ülkemizin Güney sınırında terör devleti kurulmasını önlemek, bölgede barış ve huzuru tesis etmek amacıyla düzenlenen askeri operasyonlarda Şehit düşen askerlerimizi anarak başladığı konuşmasında, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar ve hizmetlerin önemine dikkat çekti.Kaymakamlara yönelik konuşmasında iş sezonunun yaklaştığına vurgu yapan Vali Masatlı, sezonun kısa olması sebebiyle daha çok iş yapabilmek amacıyla iş programı çerçevesinde tüm hazırlıkların önceden yapılmasını istedi.Ardahan’da sosyal politikalar anlamında önemli çalışmaların yapıldığına işaret eden Vali Mustafa Masatlı, Valilik tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında Şehit ailelerimiz, Gazilerimiz, kimsesiz yaşlılarımız, öksüz ve yetim çocuklarımızla ilgili projelerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, Devlete ulaşamayan hiçbir kimsenin kalmaması noktasında Kaymakamların da ilçelerinde aynı uygulamaları devam ettirmelerinin önemine dikkat çekti.Ardahan’da tarım ve hayvancılığın il ekonomisinin temeli olduğuna da vurgu yapan Vali Mustafa Masatlı, meraların korunması, hayvan hastalıklarının önlenmesi, arıcılık ve kazcılık da dahil olmak üzere bu alanda her türlü çalışmanın yapıldığını, büyükbaş ve küçükbaş eylem planı, kazcılık eylem planı, arıcılık eylem planı çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.Ardahan’ın eğitiminin daha üst noktalara taşınması noktasında geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında uygulanan plan ve programlarla başarılı sonuçlar elde edindiğini ifade eden Vali Mustafa Masatlı, önümüzdeki süreçte yapılacak olan orta öğretime geçiş ve üniversite sınavlarında daha iyi sonuçlar beklediklerini söyledi.Vali Mustafa Masatlı ayrıca, tüm dünyada canlılığını koruyan Koronavirüs için il genelinde gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.Toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim konularıyla ilgili sunum yapıldı ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardahan Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Mart ayı Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.
Toplantıda kamu yatırımları, güvenlik, eğitim, sağlık, spor, sosyal hizmetler, iş sezonu hazırlıkları yanı sıra ülke ve ili ilgilendiren genel konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Vali Mustafa Masatlı, ülkemizin Güney sınırında terör devleti kurulmasını önlemek, bölgede barış ve huzuru tesis etmek amacıyla düzenlenen askeri operasyonlarda Şehit düşen askerlerimizi anarak başladığı konuşmasında, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar ve hizmetlerin önemine dikkat çekti.
Kaymakamlara yönelik konuşmasında iş sezonunun yaklaştığına vurgu yapan Vali Masatlı, sezonun kısa olması sebebiyle daha çok iş yapabilmek amacıyla iş programı çerçevesinde tüm hazırlıkların önceden yapılmasını istedi.
Ardahan’da sosyal politikalar anlamında önemli çalışmaların yapıldığına işaret eden Vali Mustafa Masatlı, Valilik tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında Şehit ailelerimiz, Gazilerimiz, kimsesiz yaşlılarımız, öksüz ve yetim çocuklarımızla ilgili projelerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, Devlete ulaşamayan hiçbir kimsenin kalmaması noktasında Kaymakamların da ilçelerinde aynı uygulamaları devam ettirmelerinin önemine dikkat çekti.
Ardahan’da tarım ve hayvancılığın il ekonomisinin temeli olduğuna da vurgu yapan Vali Mustafa Masatlı, meraların korunması, hayvan hastalıklarının önlenmesi, arıcılık ve kazcılık da dahil olmak üzere bu alanda her türlü çalışmanın yapıldığını, büyükbaş ve küçükbaş eylem planı, kazcılık eylem planı, arıcılık eylem planı çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.
Ardahan’ın eğitiminin daha üst noktalara taşınması noktasında geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında uygulanan plan ve programlarla başarılı sonuçlar elde edindiğini ifade eden Vali Mustafa Masatlı, önümüzdeki süreçte yapılacak olan orta öğretime geçiş ve üniversite sınavlarında daha iyi sonuçlar beklediklerini söyledi.
Vali Mustafa Masatlı ayrıca, tüm dünyada canlılığını koruyan Koronavirüs için il genelinde gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.
Toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim konularıyla ilgili sunum yapıldı ve değerlendirmelerde bulunuldu.

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