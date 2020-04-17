Vali Mustafa Masatlı, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile birlikte halk pazarına giden Vali Mustafa Masatlı, pazar girişinde sağlıkçılar tarafından pazara gelen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, tezgah mesafeleri, pazar içerisine alınan kişi sayılarının kontrolü, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini denetledi.

Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Mustafa Masatlı, pazarcı esnaftan alışveriş de yaptı.

