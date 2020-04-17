YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Vali Mustafa Masatlı, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi

Vali Mustafa Masatlı, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi

ARDAHAN HABERLERİ  | 17.04.2020 09:37 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi.İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile birlikte halk pazarına giden Vali Mustafa Masatlı, pazar girişinde sağlıkçılar tarafından pazara gelen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, tezgah mesafeleri, pazar içerisine alınan kişi sayılarının kontrolü, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini denetledi.Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.Vali Mustafa Masatlı, pazarcı esnaftan alışveriş de yaptı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapalı halk pazarını denetledi.
İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile birlikte halk pazarına giden Vali Mustafa Masatlı, pazar girişinde sağlıkçılar tarafından pazara gelen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, tezgah mesafeleri, pazar içerisine alınan kişi sayılarının kontrolü, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini denetledi.
Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Vali Mustafa Masatlı, pazarcı esnaftan alışveriş de yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ç.Ü, Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi

Ç.Ü, Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi

Ardahan Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:20
Öğle
12:14
İkindi
15:58
Akşam
18:58
Yatsı
20:24

Ardahan Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Arzu Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

Ardahan Belediyesi’ne ambulans hibe edildi

Ardahan Belediyesi’ne ambulans hibe edildi

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.