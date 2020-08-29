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Vali Okay Memiş’ten 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 29.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Başramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği “30 Ağustos Zafer Bayramı” nın 98.

Vali Okay Memiş’ten 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Başramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği “30 Ağustos Zafer Bayramı” nın 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu Yüce Türk Milleti olarak hep birlikte yaşadığısızı ifade eden Vali Okay Memiş, mesajında şunları kaydetti;
“26 Ağustos’ta Büyük Taarruz ’la başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Başkomutan Meydan Muharebesi ile taçlanan Kurtuluş Savaşı’mız yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm milletlere yol göstermiştir.
Yüce Türk Milleti’nin verdiği onur mücadelesinin sonunda, zaferle sonuçlanan 30 Ağustos Zaferi, bu Mukaddes Vatanın tapusunun Necip Türk milletine ait olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiği bir dönüm noktasıdır. Bu şanlı zaferimiz tüm mazlum milletlerin uyanışına ve benliklerine dönüşümlerinin gerçekleşmesini sağlayan İstiklal ve Kurtuluş meşalesinin yakılmasına vesile olan kutlu bir gündür.
Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız her zaman olduğu gibi bugünde Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Bu Zafer, bizlere destan yazan kahraman ordumuzun, yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağanıdır. Gücünü ve bekasını, inancından, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü felaketi aynı ruh ve heyecanla, birlik ve beraberliğimiz sayesinde aşacağımıza yürekten inanıyorum.
“Ordumuz hayat ve haysiyet mücadelesinde milletin ve milletin gayelerinin yegâne dayanağıdır” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk Şanlı Türk Ordumuzun, milletimizin varlığının temel yapı taşı olduğunu belirtmiştir.
Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle yâd ediyor; tüm Erzurumlu hemşerilerimin Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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Palandoken
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