YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

KARS HABERLERİ  | 21.06.2020 17:24 | Son Güncelleme

Vali Türker Öksüz, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde bir takım incelemelerde bulundu.Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof.

Vali Türker Öksüz, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde bir takım incelemelerde bulundu.
Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile birlikte 8 Nisan 2017 tarihinde temeli atılan ve yapım çalışmaları devam eden Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Vali Türker Öksüz, Kars’ın her alanda kabuğunu kırdığını ve her alanda çok büyük gelişmeler gösterdiğini söyledi.
Öksüz, “Tarımda, turizmde, hayvancılıkta, dünkü törende gördüğünüz gibi tarımsal sulama boyutunda da çok önemli atılımlar içerisindeyiz. Bunlar rutin yatırımlar değil. Bu yatırımlar bölgenin kaderini değiştirebilecek ölçekte ve nitelikte yatırımlardır. Bu şehir, bir yandan turizm bir yandan da tarım ve hayvancılığa dayanan bir il. Dolayısıyla hayvancılığı geliştirmemiz lazım” dedi.
Öksüz, “Bizim küçükbaş ve büyükbaş toplam 1 milyon 100 bin hayvan varlığımız var ve yıllık 200 bin civarında canlı hayvan ticaretine konu olan bir şehir de yaşıyoruz. Burası Türkiye’nin hayvancılıkta gözbebeği olan bir şehirdir. Onun için bu tesis çok anlamlı ve değerlidir. Bölgemizdeki çiftçilerimize, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza da çok büyük bir nefes olacak. Onların ürünlerinin kıymetiyle değerlendirilip bir entegre tesisinden yöreye ekonomik anlamda çok büyük destek sağlayacak” diye konuştu.
Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde yapılan incelemeye; Kars Valisi Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nazif Yücel, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve diğer yetkililer katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü 1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Çavuşoğlu’nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu’nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

Kars Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
02:31
Sabah
04:30
Öğle
12:14
İkindi
16:14
Akşam
19:49
Yatsı
21:39

Kars Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Ceren Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

LGS başladı, Öğrenciler Korona Virüs önlemiyle sınıflara alındı

LGS başladı, Öğrenciler Korona Virüs önlemiyle sınıflara alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Kağızman'da sansar kümeslere tadandı

Kağızman'da sansar kümeslere tadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.