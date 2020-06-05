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Vali Öksüz’e Dünya Çevre Günü ziyareti

KARS HABERLERİ  | 05.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Vali Türker Öksüz, doğanın özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar gördüğünü belirtti.Öksüz, küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunların bütün insanlığın geleceğini tehdit eder hale geldiğine dikkat çekti.Kars Valisi Türker Öksüz, “İçerisinde yaşadığımız doğa, özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar görmüştür.

Vali Öksüz’e Dünya Çevre Günü ziyareti

Kars Valisi Türker Öksüz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Vali Türker Öksüz, doğanın özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar gördüğünü belirtti.
Öksüz, küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunların bütün insanlığın geleceğini tehdit eder hale geldiğine dikkat çekti.
Kars Valisi Türker Öksüz, “İçerisinde yaşadığımız doğa, özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar görmüştür. Buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunlar bütün insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum olmadıktan sonra ekonomik zenginliğin hiçbir önemi olmayacak, dünyada üzerinde bulunan hiçbir zenginlik de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla bir nefes sıhhatten daha önemli bir yere sahip olmayacaktır” dedi.
Öksüz, “Bu manada gelecek nesillerin bizlerdeki emaneti olan dünyayı korumak, küresel boyut kazanan çevresel sorunların çözümüne yönelik adımlar atmak, bu konuda yerel ve uluslararası yeni ve etkin tedbirler almak hepimiz için hayati bir sorumluluktur. Bu sebeple, en azından kadim şehir Karslılar olarak bu cennet vatanın evlatları olan bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade, bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde olmalı. Bu manada gereken her türlü hassasiyeti göstermeli, gerek bireysel gerekse kurumsal olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz” diye konuştu.
Vali Türker Öksüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin’den bilgi aldı. Öksüz, Tekin ve beraberindekilerin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutladı.

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İmsak
02:35
Sabah
04:31
Öğle
12:11
İkindi
16:09
Akşam
19:42
Yatsı
21:29

Kars Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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