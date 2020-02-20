YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Vali Oktay Çağatay, robotik kodlama sınıfının açılışını yaptı

Vali Oktay Çağatay, robotik kodlama sınıfının açılışını yaptı

BİTLİS HABERLERİ  | 20.02.2020 09:26 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesini ziyaret ederek robotik kodlama sınıfının açılışını yaptı.İlk olarak Aydınlar Ortaokulunu ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, burada Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun, kurum amirleri ve okul idarecileri tarafından karşılandı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesini ziyaret ederek robotik kodlama sınıfının açılışını yaptı.
İlk olarak Aydınlar Ortaokulunu ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, burada Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun, kurum amirleri ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Vali Oktay Çağatay, beraberindeki heyet ile birlikte okula yeni kazandırılan robotik kodlama atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Gelecek nesillerimizin, yeni teknolojiler üretebilmeleri ve yerli yazılımlar oluşturabilmeleri için kodlama eğitiminin önemine değinen Vali Oktay Çağatay, “Okulumuzda yeni açılan atölye sayesinde çocuklarımız, deneme yanılma yöntemi ile fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekler. Atölyenin okulumuza kazandırılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra Vali Oktay Çağatay, öğrencilerin atölyede yapmış oldukları robotik kodlama ile çalışan prototipler hakkında bilgi aldı. Okulda görevli öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Oktay Çağatay, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.
Okul ziyaretinden sonra Aydınlar Belde Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Tusun’dan belde ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Bitlis Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
12:30
İkindi
15:32
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Bitlis Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Tarçın Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis’te eğitime kar engeli

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.