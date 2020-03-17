YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Vali Özdemir Çakacak’ın 18 Mart mesajı

Vali Özdemir Çakacak’ın 18 Mart mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Eskişehir Valisi Özemir Çakacak, "105 yıl önce çağının en güçlü devletlerine karşı ‘Çanakkale Ruhu’yla kenetlenen ecdadımız, istiklâlini ve istikbâlini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını kanını ve canını feda ederek tarihe altın harflerle nakşedilen emsalsiz bir destan yazmıştır.

Vali Özdemir Çakacak’ın 18 Mart mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Eskişehir Valisi Özemir Çakacak, "105 yıl önce çağının en güçlü devletlerine karşı ‘Çanakkale Ruhu’yla kenetlenen ecdadımız, istiklâlini ve istikbâlini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını kanını ve canını feda ederek tarihe altın harflerle nakşedilen emsalsiz bir destan yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözünün yazıldığı, Millî Mücadele’nin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur. Türk milleti, tarihi boyunca varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik ruhuyla yekvücut olmuş, vatanını bedeli ne olursa olsun korumasını bilmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehitlik ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegâne emanetleridir. Bizler istiklâlimiz ve istikbâlimiz söz konusu olduğunda atalarımızdan devraldığımız bağımsızlık ruhunun hakkını verecek ve bir avuç vatan toprağı için cihanı karşımıza alıp atalarımıza layık nesiller olduğumuzu ispat etmekten çekinmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünü kutluyor; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve terörle mücadelede kanlarını bu aziz millet ve bu kutsal topraklar için akıtmış tüm şehitlerimizi ve başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

SÜ’de koronavirüs pandemisiyle ilgili kurul toplantısı yapıldı

SÜ’de koronavirüs pandemisiyle ilgili kurul toplantısı yapıldı

Denizli'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşıma tutuklama

Denizli'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşıma tutuklama

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
13:11
İkindi
16:34
Akşam
19:14
Yatsı
20:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Ege Eczanesi
Tepebasi
Kerman Eczanesi
Odunpazari
Mutlu Eczanesi
Odunpazari
Vilayet Eczanesi
Odunpazari
Cansu Uludağ Eczanesi
Odunpazari
Gözdem Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Odunpazarı’nın galeriler 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz

Odunpazarı’nın galeriler 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz

"Paylaşılamayan köpek" Marley ile üniversiteli Osman'ın 2,5 yıllık hasreti son buldu

"Paylaşılamayan köpek" Marley ile üniversiteli Osman'ın 2,5 yıllık hasreti son buldu

Anne ve çocuklardan keçe kuklalar

Anne ve çocuklardan keçe kuklalar

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.