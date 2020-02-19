Vali Pehlivan’dan taziye ziyareti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, önceki gün kaymakamlık binasından atlayarak intihar eden 46 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli Nezir Kılıç’ın taziyesine katılarak ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan Nezir Kılıç, kaymakamlık binasının 5’inci katından atlayarak intihar etti. 46 yaşında hayatını kaybeden 4 çocuk babası Nezir Kılıç Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu’nun da katıldığı cenaze töreninde gözyaşları arasında defnedildi.

Kılıç için ailesi Cudi Mahallesi Cudi taziye evinde taziyeleri kabul etti. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Ebem ile birlikte Cudi Taziye evine giderek intihar eden Nezir Kılıç’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Vali Pehlivan ve beraberindekiler burada dua okuyarak, yaşanan olaydan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirip, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bir müddet taziye evinde kalıp Kılıç’ın ailesi birlikte taziyeleri kabul eden Vali Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra taziye evinden ayrıldı.

