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  4. Vali Rahmi Doğan'dan, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü mesajı:

Vali Rahmi Doğan'dan, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü mesajı:

22.07.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaşamının son günlerinde bile her zaman Hatay'ı düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, mesajında, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılışının 82'nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Hatay'ın ana vatana katılmasının, cumhuriyetin siyasi ve diplomatik alanda elde ettiği en önemli başarılardan olduğunu bildiren Doğan, şunları kaydetti:

"'Kırk asırlık Türk Yurdu ecnebi elinde esir kalamaz' diyerek Hatay'ın ana vatana katılması hususunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstlendiği vazife, alınan tarihi karar, ana vatan ile Hatay'ı bütünleştirmiş, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesi olmuştur. Vatanseverlik ve milletine duyduğu büyük bağlılık ile Hatay insanı da tüm dünyaya örnek olan sevgi, hoşgörü ve kardeşlik ikliminden aldığı güç ve inançla daha müreffeh bir geleceği kararlılıkla inşa etmektedir. Yaşamının son günlerinde bile her zaman Hatay'ı düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm Hataylı hemşerilerimi içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

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