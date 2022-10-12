Vali Şahin'den Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olarak üstlendiği fiili başkentlik sorumluluğunu, Kuvayımilliye ruhuyla ifa eden Ankara'nın, resmen başkent ilan edilişinin 99. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirten Şahin, "Ankara'nın başkent oluşu, aziz milletimizin başlattığı direniş harekatının bir parçasıdır. Gazi Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara’ya gelerek jeopolitik durumu ve coğrafi konumu sebebiyle burayı Milli Mücadele'nin karargahı yapmış, milletimizin mukadderatını belirleyen stratejik kararlar burada alınmıştır." hatırlatmasında bulundu.

Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle Ankara'nın yeni kurulacak devletin başkenti olduğunu aktaran Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara'nın başkent olmasına ve imarına hizmet etmiş bütün devlet adamlarımızı ve şehitlerimizi minnet, rahmet, şükranla anıyorum."

