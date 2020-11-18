Vali Sarıibrahim, Avrupa üçüncüsü bronz madalya kazanan Özlem Yıldız’ı tebrik etti

Iğdır Valisi / Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Avrupa Judo Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Özlem Yıldız’ı ve antrenörlerini makamında ağırladı.

Iğdır Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Gençler Avrupa Judo Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Özlem Yıldız’ı ve antrenörlerini makamında ağırladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’in de hazır bulunduğu ziyaret esnasında Avrupa Judo Şampiyonasında bronz madalya alan Milli Sporcu Özlem Yıldız’ı tebrik eden Vali Sarıibrahim, ülkemizi ve ilimizi Avrupa’da başarıyla temsil eden Özlem’i başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Milli Sporcu Özlem’in ve teknik ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali / Belediye Başkan V.Sarıibrahim, “Özlem kızımızın Avrupa’da dalgalandırdığı ay yıldızlı al bayrağımız tüm Türkiye’yi sevince boğdu, hepimizi gururlandırdı. Iğdır’da böyle başarılı Milli Sporcuların yetişmesi, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı. Azmi, gayreti ve başarılarından dolayı kendisini yürekten kutluyor, Özlem’in bu başarılarında emeği geçen tüm teknik ekibi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Bizler sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya, onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Özlem kızımız gibi ilimizi ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

