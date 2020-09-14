Vali Şentürk, Bakan Soylu’yla video konferans yoluyla görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’le video konferans yoluyla görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve diğer 80 ilin valisiyle yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri hakkında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, korona virüs salgınında genel durum, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) vasıtasıyla illerde denetimlerin etkinleştirilmesi, nikah şeklindeki düğünler konusunda alınan kararların uygulanması, maske denetimlerinden taviz verilmemesi ve kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi, toplu ulaşım araçları için alınan kararlara uyulması konuları görüşüldü.

Bakan Soylu, valilere, vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri yerler ve pazarlar, toplu ulaşım araçları ve düğünlere yönelik denetimlerin sıklaştırılması, kurallara uyulması noktasında taviz verilmemesi talimatını verdi.



