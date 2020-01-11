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  4. Vali Şentürk, mülki idare amirleriyle bir araya geldi

Vali Şentürk, mülki idare amirleriyle bir araya geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 11.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mülki idare amirleriyle bir araya geldi.2.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mülki idare amirleriyle bir araya geldi.
2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.
Mülki idare amirlerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Şentürk, “Sorumluluğu olan görevler açısından tabandan yetişip gelmesinin avantajları var. Mülki İdare Amirleri kurumlardan sorumlu oldukları için bulundukları yerde her konuyla ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Biz idareciler, görev yaptığı yere faydalı olabilmek için var gücüyle çalışan insanlarız. İlk gün başladığımız gibi bugünde aynı heyecanla, şevkimizi koruyarak görevimizi yerine getiriyoruz. Görevimizin zorlukları var ama vatan millet aşkıyla, azim ve kararlılıkla milletimize hizmet yolunda koşuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız görev, toplum tarafından karşılığı olan bir iş. İnsanların gönüllerinde güzel izler bırakırsınız. Başta Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk kardeşim olmak üzere hayatını kaybetmiş idarecilerimizi de rahmetle anıyorum” dedi.

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