Vali Şentürk, "Mutasyonla vakayla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, esnaflara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarını yinelerken, "Mutasyonla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu. Ondan kaynaklı tek bir noktada etkilenenler oldu, fakat çok yoğun bir izolasyon çalışmasıyla çok şükür yayılmadığını görüyoruz" dedi. Bilecik’te hafta sonu uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında açık olan iş yerleri ile birlikte kent meydanındaki cadde ve sokaklar denetlenirken, denetime Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile kurum müdürleri katıldı. Denetimlerde Vali Bilal Şentürk, Bilecik’te görülen mutasyonlu virüs ve okulların açılmasına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Vatandaşların ve esnafların sahiplenmesiyle korona virüsle mücadele edildiğini anlatan Vali Şentürk, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Yaklaşık bir senedir yoğun bir şekilde korona virüsle mücadele ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Başta sağlık ekiplerimiz olmak üzere sivil denetim ekiplerimiz, kolluk birimlerimiz, vefa sosyal destek ekiplerimiz yani topyekûn kamu görevlileri ve vatandaşlarımızın bilinçli bir çabasıyla korona virüsle ilgili mücadelemizde iyi bir noktaya geldik. Ancak biz şunu biliyoruz ki bu iş bir dağa tırmanırken meselesi gibi. Bıraktığınız an düşebilirsiniz. Dolayısıyla biz düşmemek ve tedbirleri gevşetmemek adına tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de hafta sonları dışarı çıkma yasaklarıyla ilgili genel bir denetim yapmak istedik.”

"Başarı bizi rehavete düşürmemelidir"

Vali Şentürk, açıklamasının devamında, “Vatandaşlarımızın oldukça bilinçli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz de 24 saat vardiyalı çalışanlar olduğu için doğal olarak bir sirkülasyon oluyor. Temel ihtiyaçların temini noktasında tüm vatandaşlarımız yürüme mesafesindeki iş yerlerinden temel ihtiyaçlarını temin edebiliyorlar. Bu anlamda bir sıkıntının olmadığını da görüyoruz. Başarı bizi rehavete düşürmemelidir. Bugün inşallah aşımızı da olacağız. Aşının da etkisiyle virüsle mücadelede ilimiz olarak en iyi şekilde götüreceğimizi düşünüyoruz” dedi.

"Yoğunlaşma ihtimalini göz ardı etmiyoruz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mutasyonlu virüs hakkında değerlendirme yaparak, “İlgili dediğim gibi teyakkuz halinde olmak zorundayız her an her yerde mutasyonlu veya mutasyonsuz virüsle ilgili bir yoğunlaşma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bakıyorum son günlerde bazı günler çok minimum noktalara iniyoruz bazı günlerde artışlar görebiliyoruz. Bu bir kişiden yaklaşık 10 kişiye bulaşma durumundan kaynaklanıyor. Belirli bir bilinç oluştu çok şükür. Ama acil durumlar oluyor bu genel tedbirlere ilişkin bir delme etkisi gösterince ister istemez tabi yine de vakalar olabiliyor” dedi.