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Vali Şentürk, ’’Sevgiyle büyüyen çocuk, dünyaya sevgiyle bakar’’

BİLECİK HABERLERİ  | 20.11.2020 14:16 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle Bilecik Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerini kabul etti.Vali Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ile Çocuk Hakları Komite üyelerini kabulünde, çocuk haklarının, gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, kendilerini iyi yetiştirmeleri halinde ülkenin ve insanlığın geleceğinin daha iyi olacağını ifade etti." Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu sevgidir"Her çocuğun en büyük hakkının çocukluğunu yaşamak olduğunu vurgulayan Vali Şentürk, ’’Her çocuğumuz, sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle Bilecik Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerini kabul etti.
Vali Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ile Çocuk Hakları Komite üyelerini kabulünde, çocuk haklarının, gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, kendilerini iyi yetiştirmeleri halinde ülkenin ve insanlığın geleceğinin daha iyi olacağını ifade etti.
" Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu sevgidir"
Her çocuğun en büyük hakkının çocukluğunu yaşamak olduğunu vurgulayan Vali Şentürk, ’’Her çocuğumuz, sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir. Çocuklarımızın hakları, geleceğimiz açısından da önemli. Onların bilgili ve yetenekli olması milletimizin varlığının en büyük güvencesidir. Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu sevgidir. Sevgiyle büyüyen çocuk, dünyaya sevgiyle bakar ve çevresine de sevgi verir. Bu anlamlı gün, çocuk haklarının benimsenmesi, uygulanması ve yaşatılması adına insanlık için önem arz etmektedir. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız, çocuklarımızın daha mutlu, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişmeleri, tehlike ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak gelişmelerine ortam hazırlamakla görevlidir" dedi.
Vali Şentürk, çocuklarla sohbet ederek, çocuk hakları ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sorular yöneltti.
Vali Şentürk, ayrıca İzmir’deki deprem sonrası İzmir halkına psikososyal destek hizmet veren uzmanları kabul etti.

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