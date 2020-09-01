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Vali Şentürk’ten kapalı pazarda ’’maske, mesafe, hijyen’’ uyarısı

BİLECİK HABERLERİ  | 01.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kapalı pazarda ’’temizlik maske, mesafe’’ kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve beraberindekilerle birlikte kapalı sebze ve giyim pazarında Korona virüs salgınıyla mücadelede temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kapalı pazarda ’’temizlik maske, mesafe’’ kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.
Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve beraberindekilerle birlikte kapalı sebze ve giyim pazarında Korona virüs salgınıyla mücadelede temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara kontrollü sosyal hayat döneminde covit 19 salgınıyla mücadelede temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının önemine değinen Vali Şentürk, şunları kaydetti:
’’Merkez ve ilçeler olmak üzere belde ve köylerde denetimler aralıksız sürüyor. Denetimler sürerken bir yandan da hayatın rutin akışının devam etmesi gerekiyor, bugünde kapalı pazardaki esnafımızı ziyaret ettik ve tedbirleri yerinde denetledik. Bilecik esnafımız ve vatandaşlarımız büyük oranda tedbirler konusunda hassas davranıyor. İlçelerimizde de aynı şekilde. İş yerlerine gelen müşterinin kim olduğu ve nereden geldiği belli olmuyor. Esnafımızın da hem kendilerini hem de gelenleri korumaları gerekiyor. Ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Bu hepimize dönük bir tehdit. Bir insanımızı feda edemeyiz. Hep birlikte kurallara uymak zorundayız.’’

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