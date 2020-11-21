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Vali Şentürk’ten yeni il müdürlerine ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 21.11.2020 13:36 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde görevlerine yeni atan 3 il müdürünü makamlarında ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.Vali Şentürk ilk olarak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevine atanan Serkan Bircan’ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde görevlerine yeni atan 3 il müdürünü makamlarında ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.
Vali Şentürk ilk olarak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevine atanan Serkan Bircan’ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Vali Şentürk, Bircan ve beraberindekilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol’u ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevine atanan Osman Çırak’a iadeyi ziyarette bulunarak görevinde başarılar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öte yandan Vali Bilal Şentürk, BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal ve Merkez İlçe Başkanı Osman Soyalt’ın ardından Beşir Derneği Marmara Bölge Müdürü Suat Söğüt, Bilecik temsilcisi Caner Özteke ve Bozüyük temsilcisi Fatih Çankaya’yı makamında kabul etti.

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