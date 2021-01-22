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Vali Sezer, "İçme suyu olmayan köyümüz kalmasın istiyoruz"

22.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale İl Özel İdaresince 2021 yılı içerisinde köylerde yürütülecek yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği toplantı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.MKE Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri katıldı.2021 yılı içerisinde köylere yapılacak yol, içme suyu, kanalizasyon ve diğer alt yapı çalışmalarının planlandığı toplantının açılışında konuşan Vali Sezer, il genelindeki 185 köyün tamamının ihtiyacına ulaşmak istediklerini belirtti.

Kırıkkale İl Özel İdaresince 2021 yılı içerisinde köylerde yürütülecek yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği toplantı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.
MKE Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri katıldı.
2021 yılı içerisinde köylere yapılacak yol, içme suyu, kanalizasyon ve diğer alt yapı çalışmalarının planlandığı toplantının açılışında konuşan Vali Sezer, il genelindeki 185 köyün tamamının ihtiyacına ulaşmak istediklerini belirtti. Sezer "Bu yıl köy içi yollarımızı düzenlemeye devam edeceğiz. Özellikle içme suyu olmayan köyümüz kalmasın istiyoruz. Sene başında bu toplantıyı yapmamızdaki amaç; yol, içme suyu, kanalizasyon ve diğer alt yapı ihtiyaçlarını belirlemek" dedi.
Belirli bir program dâhilinde çalışarak eksiklikleri giderme ve hizmet kalitesini daha da artırma çalışmalarına hız vereceklerini belirten Vali Sezer, "Bir çalışma sistemimiz var. Problemleri oturup beraber konuşuyoruz, kaynaklarımızı planlıyoruz ve iş planı doğrultusunda işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip ediyoruz" şeklinde konuştu.
Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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