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Vali Sezer: "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır"

KIRIKKALE HABERLERİ  | 07.03.2020 16:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit Uzman Jandarma Çavuş Nazir Elitok’un baba ocağını ziyaret ederek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve emanetlerine sahip çıkacaklarını söyledi.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkez Yuva Mahallesi’ndeki şehit Uzman Jandarma Çavuş Nazir Elitok’un ailesi ile bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit Uzman Jandarma Çavuş Nazir Elitok’un baba ocağını ziyaret ederek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve emanetlerine sahip çıkacaklarını söyledi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkez Yuva Mahallesi’ndeki şehit Uzman Jandarma Çavuş Nazir Elitok’un ailesi ile bir araya geldi. Şehidin 10 yaşındaki oğlu Göktuğ Kaan ile yakından ilgilenen Sezer, “Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onlara her zaman sahip çıkacağız” dedi.
Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerin emaneti olan aileleri ve yakınları ile kahraman gazileri her fırsatta ziyaret ettiklerini dile getiren Vali Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Şehidin ailesi ise ilgi ve alakadan dolayı Sezer’e teşekkür etti. Ziyarette Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk’te bulundu.
1987 doğumlu Uzman Jandarma Çavuş Nazir Elitok, 17 Ağustos 2011 tarihinde Hakkari İli Çukurca ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden döşenen mayının askeri aracın operasyona geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşmüştü.

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