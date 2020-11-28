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Vali Şıldak, TEKNOFEST’te derece alan öğrenciyi ödüllendirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.11.2020 10:24 | Son Güncelleme

“Teknoloji Üreten Bir Türkiye” sloganı ile Gaziantep’te gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te projeleri ile Türkiye ikinciliği elde eden Altıeylül Özel Açı Anadolu Lisesi Öğrencisi Burak Korkusuz’u Vali Hasan Şıldak makamında kabul ederek, ödüllendirdi.21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına Balıkesir’i temsilen 38 proje katılırken; “İnsanlık Yararına Teknolojiler - Sağlık ve İlkyardım” kategorisinde Türkiye İkincisi olan Altıeylül Özel Açı Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Korkusuz’u Vali Şıldak başarılarından dolayı ödüllendirerek kutladı.

“Teknoloji Üreten Bir Türkiye” sloganı ile Gaziantep’te gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te projeleri ile Türkiye ikinciliği elde eden Altıeylül Özel Açı Anadolu Lisesi Öğrencisi Burak Korkusuz’u Vali Hasan Şıldak makamında kabul ederek, ödüllendirdi.
21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına Balıkesir’i temsilen 38 proje katılırken; “İnsanlık Yararına Teknolojiler - Sağlık ve İlkyardım” kategorisinde Türkiye İkincisi olan Altıeylül Özel Açı Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Korkusuz’u Vali Şıldak başarılarından dolayı ödüllendirerek kutladı.

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