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Vali Sonel, dertlere derman olmayı sürdürüyor

04.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği “Halk Günü” toplantısını gerçekleştirdi.Vali Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonunda yapılan “Halk Günü” toplantısında katılan 132 vatandaşın tek tek dinleyerek, dertlerine derman olmaya çalıştı.Vali Tuncay Sonel, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not alarak, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi.Vali Tuncay Sonel, Halk Günü’ne katılan vatandaşların hal ve hatırlarını da sorarak, amaçlarının vatandaşların dertlerine, sorunlarına ve şikâyetlerine çare ve çözüm bulmak olduğunu söyledi.Aileleriyle birlikte toplantıya katılan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara oyuncak hediye ederek, onları da mutlu etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği “Halk Günü” toplantısını gerçekleştirdi.
Vali Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonunda yapılan “Halk Günü” toplantısında katılan 132 vatandaşın tek tek dinleyerek, dertlerine derman olmaya çalıştı.
Vali Tuncay Sonel, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not alarak, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi.
Vali Tuncay Sonel, Halk Günü’ne katılan vatandaşların hal ve hatırlarını da sorarak, amaçlarının vatandaşların dertlerine, sorunlarına ve şikâyetlerine çare ve çözüm bulmak olduğunu söyledi.
Aileleriyle birlikte toplantıya katılan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara oyuncak hediye ederek, onları da mutlu etti.

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