Vali Soytürk Özel İdarenin çalışmaları hakkında bilgi aldı

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Özel İdaresini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Özel İdareye gelen Vali Recep Soytürk, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Meclis üyeleri ile Özel İdare çalışanları tarafından karşılandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın, İl Özel İdaresinin 2020 yılı çalışmaları, 2021 yılında yapılacak projeler hakkında detaylı olarak Vali Soytürk’ü bilgilendirdi.

Vali Soytürk, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile meclis üyeleri ile özel idare çalışanlarına teşekkür etti.



