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Vali Su, Kadınlar Günü’nü kutladı

MERSİN HABERLERİ  | 08.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Ülke ve millet olarak sosyo-ekonomik gelişmemizi kalıcı kılmanın ancak kadınlarımızın eğitimden sağlığa, bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her aşamasında eşit koşullarda yer almasından geçtiği bilinciyle bu alandaki çalışmalarımıza yoğun olarak devam etmekteyiz" dedi.Vali Su, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolasıyla yaptığı yazısı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından ’Dünya Kadınlar Günü’ olarak ilan edilen 8 Mart tarihinin, her insanın eşit ve özgür doğduğunun, herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerden hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanması gerektiğinin ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunun sembolü haline gelen çok özel bir gün olduğunu söyledi.Bu kapsamda, bin bir türlü emekleri, sevgi dolu yürekleri ve eşsiz fedakarlıkları ile yaşamı güzelleştiren, daha da anlamlı hale getiren tüm kadınların gününü kutladığını ifade iden Su, "Millet olarak köklü tarihimiz, yüce değerlerimiz, tüm insanlara örnek teşkil eden toplumsal ve sosyal yapımızla insanların rengine, ırkına, diline, inancına ve cinsiyetine göre asla ayrımcılık yapmayan bir medeniyetin temsilcileriyiz.

Vali Su, Kadınlar Günü’nü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Ülke ve millet olarak sosyo-ekonomik gelişmemizi kalıcı kılmanın ancak kadınlarımızın eğitimden sağlığa, bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her aşamasında eşit koşullarda yer almasından geçtiği bilinciyle bu alandaki çalışmalarımıza yoğun olarak devam etmekteyiz" dedi.
Vali Su, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolasıyla yaptığı yazısı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından ’Dünya Kadınlar Günü’ olarak ilan edilen 8 Mart tarihinin, her insanın eşit ve özgür doğduğunun, herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerden hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanması gerektiğinin ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunun sembolü haline gelen çok özel bir gün olduğunu söyledi.
Bu kapsamda, bin bir türlü emekleri, sevgi dolu yürekleri ve eşsiz fedakarlıkları ile yaşamı güzelleştiren, daha da anlamlı hale getiren tüm kadınların gününü kutladığını ifade iden Su, "Millet olarak köklü tarihimiz, yüce değerlerimiz, tüm insanlara örnek teşkil eden toplumsal ve sosyal yapımızla insanların rengine, ırkına, diline, inancına ve cinsiyetine göre asla ayrımcılık yapmayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu nedenle kadınlarımızın, bilgi, birikim ve emekleri ile sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın, özellikle de çalışma hayatının içerisinde herhangi bir ayrıma maruz kalmadan etkin bir şekilde yer almasını kalkınmamızın ve gelişmemizin teminatı olarak görmekteyiz. Bu bağlamda ülke ve millet olarak sosyo-ekonomik gelişmemizi kalıcı kılmanın ancak kadınlarımızın eğitimden sağlığa, bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her aşamasında eşit koşullarda yer almasından geçtiği bilinciyle bu alandaki çalışmalarımıza yoğun olarak devam etmekteyiz" diye konuştu.

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Mersin Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:37
Sabah
06:55
Öğle
12:57
İkindi
16:14
Akşam
18:49
Yatsı
20:03

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Akmert Eczanesi
Merkez
Annem Eczanesi
Merkez
Baturay Eczanesi
Merkez
Defne Şule Eczanesi
Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
Gülfidan Eczanesi
Merkez
Kerim Eczanesi
Merkez
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