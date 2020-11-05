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Vali Su, Mezitli Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 05.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.Vali Su’ya incelemeleri sırasında Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Su’ya incelemeleri sırasında Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. 2020 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen Mezitli Hükümet Konağında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Su, çalışmalarda gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Su, buradaki incelemelerinin ardından Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz ve Şehit Ramazan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği personeli tarafından karşılanan Vali Su, ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi alarak görevi başındaki emniyet mensuplarına başarılar diledi.
Vali Ali İhsan Su’ya ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti.

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