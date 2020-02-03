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Vali Su, MTOSB’de fabrikalarda inceleme yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 03.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından, bölgede faaliyet gösteren iki fabrikada incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.MTOSB Müteşebbis Heyet ocak ayı toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından, bölgede faaliyet gösteren iki fabrikada incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.
MTOSB Müteşebbis Heyet ocak ayı toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. MTOSB hizmet binasında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz’in yanı sıra MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.
Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Su, MTOSB’de fabrika ziyaret ederek, işçilerle sohbet etti
Müteşebbis heyet toplantısının ardından OSB içerisinde ’tekstil’ ile ‘park dizayn malzemeleri’ alanlarında faaliyet gösteren iki fabrikayı ziyaret eden Vali Su, atölyelerde incelemelerde bulunarak, işçilerle sohbet etti. MTOSB Başkanı Tekli’nin eşlik ettiği Su, fabrikalarda firma yetkililerinden üretim kapasitesi ve istihdam sayıları hakkında bilgi aldı.

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