Vali Su’dan muhtarlara: “Vatandaşın her problemini bizlere bildirmeye devam edin”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, muhtarların vatandaşın temsilcisi olduklarını belirterek, “Güvenlikten alt yapıya kadar vatandaşın her problemini bizlere bildirmeye devam edin. Bizim her mahalledeki gözümüz kulağımız sizsiniz” dedi. Vali Su, Valilik koordinesinde gerçekleştirilen “Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları” kapsamında Toroslar ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Toroslar Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen buluşmaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vali yardımcıları, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, il ve ilçe daire müdürleri ile ilçede görev yapan 67 muhtar katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Su, muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Mersin’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet etmek için var olduğunu vurgulayan Su, muhtarların dile getirecekleri sorun ve talepleri son derece önemsediklerini ifade etti. Toplantıda daha sonra muhtarlar tek tek söz alarak, temsil ettikleri mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan ilettiler.

“Bizim her mahalledeki gözümüz kulağımız sizsiniz”

Toplantının sonunda konuşan Vali Su, “Mahallelerimizde ikamet eden vatandaşımızın temsilcisi sizlersiniz. Bu yüzden güvenlikten alt yapıya kadar vatandaşın her problemini bizlere bildirmeye devam edin. Bizim her mahalledeki gözümüz kulağımız sizsiniz. Devletin birimlerinin tamamı vatandaşa hizmet etmek için vardır. Önemli olan vatandaşın mutluluğu, refahı ve huzurudur. Bunu sağlamak da hepimizin en önemli görevidir” diye konuştu.

Toplantı plaket takdiminin ardından sona erdi.