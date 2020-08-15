Vali Tavlı’dan havalimanlarında Covid-19 denetimi

Birçok ülkeye yurt dışı uçuşların açıldığı Muğla’nın iki uluslararası havalimanı Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanlarında yeni tip korona virüs kapsamında alınan tedbirler Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından yerinde denetlendi.

Denetimlerde Vali Orhan Tavlı’ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Sağlık Müdürlüğü ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Termal kamera sistemlerini ve havalimanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarını kontrol eden Vali Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, Muğla’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyleyerek misafirlere en iyi hizmeti vermek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Ukrayna, İngiltere, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden uçuşların başladığını hatırlatan Vali Orhan Tavlı, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca belirtilen kuralları havalimanlarımızda harfiyen uygulamaya koyuyoruz. Gerek havayolu ile seyahat eden misafirlerimizin gerekse sektörde hizmet veren tüm çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasına yönelik alınan tedbirler harfiyen uygulanıyor. Alınan önlemlere uyarak ülkemize tatil yapmak için gelen misafirlerimize güvenli hizmet sunarak ülkelerine sağlıklı bir şekilde dönüşlerini planlamış bulunmaktayız” dedi.

Pandemi sürecinde Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybika ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’un ilimizi ziyaret ettiklerini belirten Vali Orhan Tavlı, her iki Büyükelçi’nin de korona virüs küresel salgınına karşı Türkiye’nin aldığı tedbirleri gözlemlediklerini ve ülkelerindeki vatandaşlarını güvenli bir tatil için gönül rahatlığı içinde Türkiye’ye yönlendirdiklerini belirtti.

