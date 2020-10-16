Vali tutulmaz Devrek’te incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Devrek’te ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

Vali Tutulmaz, “15 Ekim Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle Çaydeğirmeni Beldesi, Oğuzhan, Burhanoğlu ve Dedeoğlu Köylerinde çiftçilik yapan çiftçileri ziyaret etti.

Vali Tutulmaz ilk olarak Aydın Aytaç Öcal’a ait Burhanoğlu Köyü’ndeki çilek üretimi yapılan çilek bahçesini gezdi. Buradan Oğuzhan Köyü’ne geçen Vali Tutulmaz, üretici İsmail Gedik’e ait ceviz bahçesinde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Dedeoğlu Köyüne geçen Vali Tutulmaz, burada Devrek Güneşi olarak bilinen Dedeoğlu-Çolakpehlivan Köyleri Kalkınma Kooperatifine ait, domates, biber, patlıcan üretimi yapılan seraları gezdi. Serada üretilen ürünleri inceleyen Vali Tutulmaz, yetkililerden çalışmaları ve seralar hakkında bilgi aldı. Buradaki üretimin diğer vatandaşlara da örnek olmasını dileyen Vali Tutulmaz, üreticiyi tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mustafa Tutulmaz buradan Devrek Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Bozkurt, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında Tutulmaz’a bilgi verdi. Vali Tutulmaz da, Başkan Bozkurt’u başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayarak başarılarının devamını, diledi.

Başkan Bozkurt da Vali Tutulmaz’a günün anısına çeşitli hediyeler sunarken, Tutulmaz’ın ziyaretlerinde Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı ve diğer ilgililer eşlik etti.

