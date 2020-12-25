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Vali Tutulmaz, Dokap Caminin yapımını inceledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.12.2020 13:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Dokap mevkiinde yıllardır cami ihtiyacı bulunması üzerine ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ sloganı ile başlatılan caminin yapım aşamasında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yerinde inceledi.Çaycuma’da ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ sloganı ile başlatılan ve yapımı devam eden, Dokap Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Naim Eren, Vali Mustafa Tutulmaz ’a brifing verdi.Dokap Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eren, verdiği brifingde; caminin en yakın camiye 980 metre uzakta olduğunu ve ne kadar gerekli olduğunu açıkladı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Dokap mevkiinde yıllardır cami ihtiyacı bulunması üzerine ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ sloganı ile başlatılan caminin yapım aşamasında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yerinde inceledi.
Çaycuma’da ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ sloganı ile başlatılan ve yapımı devam eden, Dokap Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Naim Eren, Vali Mustafa Tutulmaz ’a brifing verdi.
Dokap Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eren, verdiği brifingde; caminin en yakın camiye 980 metre uzakta olduğunu ve ne kadar gerekli olduğunu açıkladı. Bölgenin takriben 5 bin nüfusun bir ihtiyacını gidereceğini de belirten Eren, sadece cami olarak değil Kur’an kurslarıyla, sosyal mekanlarıyla, kreşleri ve emzirme odalarıyla, spor salonu, kütüphanesiyle, çok yönlü hizmet verilerek bütün bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacağını ayrıca belirtti.
Dokap Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eren, "Şuan cami inşaatımız da 30 ton demire, 200 metreküp betona ihtiyacımız olduğunu dile getirdim. Böylelikle Sayın Valimiz’den ellerini bizim ellerimizin yanında olmasını rica ettim. Davetimizi kırmayıp geldiği için kendisine yönetimim ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah’u Teala’nın yardımıyla daha sonra halkımızın destekleriyle ’Ya bitecek ya bitecek" dedi.
Caminin yapımı için ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ sloganı ile başlatılan bağış kapmayası kapsamında camiye katkı vermek isteyenlerin, derneğin banka hesaplarına yada bizzat cami derneğine bağışta bulunabileceği de kaydedildi.

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