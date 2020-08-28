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Vali Tutulmaz Ormanlı Beldesini gezdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.08.2020 10:52 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u ziyaret ederek, Ormanlı beldesinde incelemelerde bulundu.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u makamında ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u ziyaret ederek, Ormanlı beldesinde incelemelerde bulundu.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u makamında ziyaret etti. Başkan Başol, Vali Tutulmaz’a Ormanlı Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından Ormanlı beldesinde bir takım incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, belde esnafını gezdi. Gezi esnasında Ormanlı’da bulunan fındık fabrikasını da ziyaret eden Vali Tutulmaz, fabrika işleyişi ve Ormanlı fındığı hakkında bilgi aldı.
Gezinin ardından Başkan Başol, Vali Tutulmaz’a Ormanlı’da üretilen ve geçim kaynağı haline gelen Kestane balı ikram etti. Kestane balı Vali Tutulmaz’dan tam not aldı.
Ziyarette Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün ve belediye meclis üyeleri hazır bulundu.

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