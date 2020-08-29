YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Vali Varol, Kerbela Şehitlerini Anma Programına katıldı

Vali Varol, Kerbela Şehitlerini Anma Programına katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 29.08.2020 13:24 | Son Güncelleme

Ağrı’da, Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela’da şehit edilişinin yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.Taşlıçay ilçesinde Ehlibeyt Yeşil Camii’nde düzenlenen, Vali Dr.

Ağrı’da, Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela’da şehit edilişinin yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.
Taşlıçay ilçesinde Ehlibeyt Yeşil Camii’nde düzenlenen, Vali Dr. Osman Varol’un da katıldığı etkinlikte bir araya gelen grup, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilmelerini dualarla andı.
Yaptığı konuşmada, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edildiği muharrem ayının İslam tarihindeki önemine işaret eden Vali Varol:"Bu hadisenin tüm İslam aleminin ortak acısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum. İnsanoğlunun bizlere emredilen doğru yaşamak, doğru insan olmak, ahlaktan ve adaletten sapmamak gibi temel ilkelerinin ihlal edilerek; nefsin ve güç mücadelesinin peşine düşüp o gün için gerçek bir doğru insan olan Peygamberimizin, göz bebeği gözünün nuru kendi ailesinden olan Ehlibeytinin hiçbir insani düşünce taşımadan tamamen güç ve adaletsizlik timsali bir olayla zulme uğraması ve sonrasında şehit edilmesi bugün İslam dünyasında sahip olduğunuz birçok sıkıntının temelini oluşturmaktadır. Ama bu olaydan bizim çıkarmamız gereken dersler vardır. O gün meydana konulan bu zulüm aradan binlerce yıl geçse bile zihnimizden, gönlümüzden silinmeyecektir. Bu acı bize, adaletli olmanın zalimce yaşamaktan daha önemli olduğunu, adalet için mücadele etmenin acizce ve sefil yaşamaktan çok daha kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Bu acı olay, Hz. Hüseyin ve 72 yakınının kendinden sonrakilere verdiği önemli mesajlar barındırıyor. Adalet, doğruluk ve hak için mücadeleye devam etmemiz gerektiğini bizlere binlerce yıl önceden iletiyorlar. Birlik olursak, küçük menfaatlerin peşine düşmeden adaletin peşinden gidersek hiçbir sıkıntıya uğramayacağımızın mesajını veriyorlar. Acınızı acımız olarak Tüm İslam Aleminin yaşadığını yineliyor, Hz. Hüseyin ve 72 yakınını rahmetle anıyorum" dedi.
Vali Varol’un yanı sıra Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlik, yapılan dua ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı

Ağrı Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:26
Öğle
12:14
İkindi
15:55
Akşam
18:51
Yatsı
20:14

Ağrı Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Duru Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kobralar Ağrı Dağı'nı Bombalıyor
Kobralar Ağrı Dağı'nı Bombalıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.