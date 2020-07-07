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Vali Varol’dan, Ağrı Belediyesi’ne ziyaret

AĞRI HABERLERİ  | 07.07.2020 13:06 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a iade-i ziyarette bulundu.
Ağrı Belediyesi girişinde Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol, ziyaretinin anısına Belediye Şeref Defterini imzaladı.
Vali Varol, Başkan Sayan ile makamında bir süre görüştü. Makam görüşmesi sonrasında Belediyeye ait proje odasında incelemelerde bulunan Vali Dr. Osman Varol, halihazırda uygulanan projeler ve proje fikirleri hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı, Vali Dr. Osman Varol’a plaket takdim etti.

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