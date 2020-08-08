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Vali Yardımcısı Durak’a veda yemeği

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Hakkari Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk’un Ağırı Eleşkirt Kaymakamlığına atanması nedeniyle uğruna veda yemeğe verildi.İl Özel İdaresi Kurum Müdürleri tarafından Hakkari evinde verilen yemeğe Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve kurum müdürleri katıldı.

Hakkari Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk’un Ağırı Eleşkirt Kaymakamlığına atanması nedeniyle uğruna veda yemeğe verildi.
İl Özel İdaresi Kurum Müdürleri tarafından Hakkari evinde verilen yemeğe Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve kurum müdürleri katıldı. Hakkari’de görev yaptığı süre içerisinde merkez başta olmak köy ve mezralara yaptığı ziyaretler ve cana yakınlığı ile herkesin takdirini kazanan Mustafa Duruk bir süre önce Ağrı Eleşkirt kaymakamlığına atandı. Vatandaşlar ve kurum amirleri Duruk’a yeni görevinde başarılar dilediler. Vali Yardımcısı Aziz Gölbaş’ı Kaymakam Durak’a Hakkari hatırası olarak yöresel kilim hediye ederek, görevinde üstün başarılar diledi.

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