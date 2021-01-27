YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Yardımcısı Kılıç’tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Vali Yardımcısı Kılıç’tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

27.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek’ grupları, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek’ grupları, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki ekiple kentin değişik mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden Vali Yardımcısı Kılıç, talepleri not aldı.
Ziyaret edilen evlerde ailelere gıda kolisi yardımı, çocuklara ise çikolata ve kitap hediye edildi.
Hakkari Valiliği, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret edilerek, taleplerini alınıp değerlendirilmesi ve bu doğrultuda temas kurularak toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılması amacıyla mülki idare amirlerinin vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam edeceği belirtildi.
Hakkarili çocuklar ise Vali Yardımcısı Kılıç’a okuyup polis, doktor ve hemşire olmak istediklerini söylediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:23
İkindi
15:06
Akşam
17:30
Yatsı
18:48

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Zagros Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Vereseli Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Hakkari’de onlarca köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Hakkari’de onlarca köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür istifa etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür istifa etti

Şemdinli’de karla mücadele çalışması

Şemdinli’de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesinin denetimleri sürdürüyor

Hakkari Belediyesinin denetimleri sürdürüyor

Dondurucu soğukta 6 metre derinliğindeki çukurda çalışma

Dondurucu soğukta 6 metre derinliğindeki çukurda çalışma

Hakkari'de dağda mahsur kalan kişi, 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Hakkari'de dağda mahsur kalan kişi, 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.