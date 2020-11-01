YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Vali Yavuz Selim Köşger'den İzmirlilere "hasar tespiti" uyarısı:

Vali Yavuz Selim Köşger'den İzmirlilere "hasar tespiti" uyarısı:

İZMİR HABERLERİ  | 01.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

"Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım"

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.

Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Mardin Valisi Demirtaş kentte devam eden çalışmaları inceledi
Mardin Valisi Demirtaş kentte devam eden çalışmaları inceledi
MHP İstanbul Milletvekili Erdem, Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti
MHP İstanbul Milletvekili Erdem, Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı
Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi

İzmir Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:37

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
AK Parti’li Kırkpınar’dan müjde gibi açıklama
AK Parti’li Kırkpınar’dan müjde gibi açıklama
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor
Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.