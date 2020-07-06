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Vali Yazıcı: " Belediyecilik heyecanlı ama bir o kadar da meşakkatli bir iş "

ANTALYA HABERLERİ  | 06.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediyeciliğin heyecanlı ama bir o kadar da meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, “Hepimiz bu ülkenin, bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek için varız” dedi. Antalyalılara hizmet etmekten onur duyduğunu ifade eden Başkan Böcek de Vali Yazıcı’ya bir kez daha görevinde başarılar diledi.
Büyükşehir Belediyesi’ne gelişinde Başkan Muhittin Böcek tarafından karşılanan Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Başdanışmanı Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Ramazan Demir ve Tuncay Sarıhan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Böcek belediyenin çalışmaları hakkında Vali Yazıcı’ya bilgi verdi.
"Bu şehre hizmet için varız"
Kendisinin belediyecilik geçmişi olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, belediyelerin hızlı karar alabilen ve anında uygulayabilen kurumlar olduğunu ifade ederek, “Güzel ve zevkli bir iş yapıyorsunuz. Belediyecilik kamudaki iş tatmini en yüksek iştir. Özel sektörden bile bazen daha hızlı hareket etme becerisine sahiptir. İnsanların talep ve ihtiyaçları bitmediği için belediyecilik aynı zamanda çok da meşakkatli bir iştir. Hepimiz bu ülkenin, bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek için varız. Belediyeler, bu amacı gerçekleştirmek için güzel bir kurum” diye konuştu.
Başkan Böcek de belediye bürokratlarını Vali Yazıcı’ya tanıtarak Antalya ve Antalyalılar için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Yazıcı’ya bir kez daha görevinde başarıları diledi. Başkan Böcek ziyaretin anısına Vali Yazıcı’ya üzerinde Antalya’yı simgeleyen tarihi ve turistik yerlerin yer aldığı bir plaket takdim etti.

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